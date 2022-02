FONTANETTO PO. L’Amministrazione comunale ha recentemente varato due provvedimenti: il “bonus bebè” per i nuovi nati e le borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori. Il “bonus bebè” verrà erogato alle famiglie fontanettesi per ogni bambino nato, a partire dal 2022, e che potrà essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla nascita, presentando apposita domanda.

Le borse di studio saranno erogate agli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado in base alla media dello scrutinio finale di ogni anno scolastico. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)