FONTANETTO PO. Con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid i teatri stanno provando a tornale alla normalità; anche l’associazione fontanettese “La Bottega Teatrale” ha annunciato un calendario ricco di date per incontrare nuovamente il suo pubblico e festeggiare 25 anni di attività: inizia infatti a Torino la 17a stagione de “Le Figure dell’Inverno”, con undici spettacoli – di cui otto realizzati dalla compagnia fontanettese – pensati per bambini e adulti, che saranno rappresentati al Teatro Educatorio della Provvidenza, in corso Govone (Crocetta), alle 16.30.

S’inizia il 31 ottobre con La rivolta dei fantasmi, per poi proseguire il 14 novembre con Figure in varietà. Il 12 dicembre andrà in scena La mia vera storia di Natale, e il 19 Buonanotte Mr. Scrooge (tratto dal Canto di Natale di Charles Dickens). Il nuovo anno si aprirà con Il re e il bruco che mangiava l’erba, fissato per il 16 gennaio, mentre il 23 sarà la volta di Pinocchio. Il 20 febbraio tornerà un altro tra gli spettacoli più conosciuti e longevi de La Bottega Teatrale, La fame di Arlecchino. Gran finale il 20 marzo con Il lupo e la gallinella, il gigante e la strega.

Cinque di questi spettacoli saranno rappresentati anche per le scolaresche, il lunedì mattina alle 10.

Sempre all’Educatorio della Provvidenza, inoltre, La Bottega Teatrale ha ripreso le lezioni di Hip Hop Teatral coreografico e di recitazione per bambini e ragazzi, e anche un corso di recitazione per adulti.

