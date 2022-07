Via Viotti diventerà presto pedonale. L’Amministrazione comunale ha infatti dato seguito a quanto deciso dai cittadini con il referendum di inizio aprile, quando la maggioranza dei votanti decise di chiudere via Viotti al traffico veicolare. In tal senso l’Amministrazione la scorsa settimana ha assegnato i lavori di riqualificazione della strada, con installazione di segnaletica orizzontale e verticale agli accessi principali. Le opere, affidate alla R.S Group di Aosta, costeranno complessivamente 9821 euro.

Commenti