Buona giornata, non trovare curioso l’augurio “In bocca al lupo” anche perché dopo si risponde “Crepi!”. Perché dobbiamo augurare ad una persona di finire in bocca al lupo e poi che il lupo stesso che crepi! Questo diffuso modo di dire parte da un equivoco di fondo, non perché riferito al pericolo di cadere tra le fauci del lupo, non ha alcun senso augurare, a qualcuno cui si vuol bene, di finire in una situazione pericolosa, pertanto il significato originario si riferisce all’abitudine che hanno i lupi, ma anche tutti i Canidi, i Felini, i Mustelidi e molti altri mammiferi terrestri, di spostare i propri cuccioli da una situazione pericolosa tenendoli in bocca, per la collottola. Ovvero, per il cucciolo ancora non autosufficiente, nel posto più sicuro al mondo, in bocca al genitore ed in particolare alla mamma. Quindi “in bocca al Lupo”, vorrebbe significare “stai tranquillo, al sicuro”, col tempo visto che si parlava di lupo si è richiamata la sua uccisione. Nel linguaggio comune gli animali ricorrono spessissimo nel nostro linguaggio e nei modi di dire a volte proprio per indicare una caratteristica della personalità umana di cui un certo animale ne rappresenta l’emblema. Ecco allora che una persona può essere rozza come un Cinghiale, lunatica come un Cavallo, coraggiosa come un Leone, forte come un Toro, noiosa come una Mosca o una Zanzara, sfuggente come un’Anguilla, muta come un pesce, furba come una Volpe, curiosa come una scimmia, grassa come una Balena, o un maiale, testarda come un Mulo, cieca come una Talpa, veloce come una Lepre, docile come un’agnello o puzzolente come una Capra. Concludo con la frase piemontese per indicare una persona molto stupida, insomma con un cervello di gallina, fòl coma na mica, fesso come una pagnotta, si la pagnotta è stupida perché si lascia mangiare e qui mi fermo se no mi dite vate a catè ‘n cassul, letteralmente vai a comprati un mestolo, un modo abbastanza gentile per mandare qualcuno a quel paese.

Favria, 9.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Felice sabato. La differenza fra chi vive e chi si lascia vivere, è che il primo morirà mentre il secondo è già morto.

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

