FOGLIZZO. Foglizzo continua la sua missione verso la cardio protezione ed è infatti con il Consiglio Comunale di settembre scorso, che l’amministrazione guidata dal primo cittadino Fulvio Gallenca, aveva varato una variazione di bilancio, inserendo la somma di 2500 euro per l’installazione di un nuovo defibrillatore.

Un piccolo investimento, per una buona causa quindi, in parte derivato dal contributo comunale per le attività destinato alla Proloco, la quale aveva rinunciato data l’inattività della pandemia e che appunto è stato utilizzato per mettere in sicurezza i foglizzesi.

Il defibrillatore collocato vicino alla postazione Postamat del paese, oltre [...]