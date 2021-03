FOGLIZZO. Un milione di euro per il restyling urbano

FOGLIZZO. Un milione di euro per il restyling urbano. Proseguono le novità a Foglizzo e in questa ventata fresca, continuano anche le partecipazioni a nuovi progetti. Uno in particolare interessa da vicino il paese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un programma che assegnerà [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti