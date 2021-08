Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FOGLIZZO. Con la delibera del Consiglio Comunale dello scorso giugno, l’amministrazione foglizzese guidata da Fulvio Gallenca ha riconosciuto per l’anno in corso, delle ulteriori agevolazioni per la Tari.

Un modo per andare incontro ai cittadini del paese, visto il perdurare della pandemia da Covid19.