FOGLIZZO. Sammontana regala brioches e un freezer all’Hospice

“Oggi si concretizza un’altra bella iniziativa per stare vicino a coloro che sono affetti da malattie oncologiche o ricoverati in Rsa, potranno gustare gelati e biorches donate dalla Sammontana, azienda leader del settore”.

Il dottor Libero Ciuffreda, oncologo, già Sindaco di Chivasso, ma soprattutto fondatore e presidente della Samco – che da oltre trent’anni assiste i malati cronici oncologici – spiega così l’ultima bella iniziativa che vede coinvolta l’associazione chivassese, i cui medici assistono e lavorano all’interno della struttura di Foglizzo.

“Un gesto di dolcezza per i pazienti – continua il dottor Ciuffreda -, grazie alla collaborazione fra Samco e associazione Giada Onlus, nostra partner dal 2018. Le nostre associazioni, con la Cooperativa Frassati e l’Asl To4, mettono a disposizione per le colazioni e le merende, circa 400 tra gelati e brioches donate dalla Sammontana.

Si tratta di un gesto concreto di vicinanza e solidarietà con coloro che in questo periodo di emergenza Covid-19 non possono neanche contare sull’affetto e la presenza di parenti e volontari, talora nei momenti più tragici del fine vita”.

Nell’ambito del Progetto Protezione Famiglie Fragili, spiega il dottor Ciuffreda, grazie all’Associazione Giada Onlus, fino al 2019, la Samco ha potuto offrire alle famiglie con bambini e/o genitori malati, soggiorni di quattro o cinque giorni nelle località marine di Albenga e Loano oppure in montagna a Forno di Coazze, assolutamente gratuiti e con tantissime opportunità di carattere ludico-ricreativo. Le famiglie che vivono il percorso di malattia, hanno potuto così trascorrere qualche giorno spensierato, in compagnia di personale attento e preparato.

L’Associazione, racconta Ciuffreda, deve la sua nascita alla generosa e affettuosa Giada, una bambina di 13 anni che purtroppo è mancata nel 2010 ed è stata un grande esempio di vitalità, gioia, divertimento e spensieratezza, i principi su cui si basano le giornate dei soggiorni organizzati dall’Associazione che porta il suo nome.

“Qualche giorno fa, Giosuè e Carmelina, referenti dell’Associazione, cihanno comunicato una bella iniziativa da parte della Sammontana, con la donazione, appunto, delle brioches surgelate, ottime come colazione o merenda. L’Azienda, oltre ad occuparsi della consegna, ha anche fornito un freezer gratuito per la conservazione delle merende. Una buona e dolce occasione per l’Hospice ed Rsa di Foglizzo ed in particolare per i pazienti ricoverati e assistiti dai medici palliativisti Samco e volontari.

Alla Sammontana va un ringraziamento di cuore, così come ai volontari del Progetto Giada Onlus, Alba e Giordano Lelli e al figlio Graziano, alla Cooperativa Frassati e all’Asl To4, che hanno permesso la realizzazione di questa magnifica iniziativa”.

