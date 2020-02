FOGLIZZO. Salvi per miracolo due ragazzi di 21 anni

Due ragazzi di 21 anni sono salvi per miracolo. A bordo di una Fiat 500, si sono cappottati a fianco della corsia per Torino della A5. L’incidente è avvenuto, questa notte, poco dopo le 2 nel comune di Foglizzo.

Secondo la dinamica al vaglio della polizia stradale di Settimo Torinese alla base del sinistro potrebbe esserci un colpo di sonno. Per estrarre i feriti sono intervenuti i vigili del fuoco e, dopo le cure del 118, il conducente e passeggero sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Bosco a Torino.

