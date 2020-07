FOGLIZZO. Ottenuti per le scuole sei mila euro

Il periodo del lock-down, causato dal Covid19 ha predisposto la chiusura di tutte le attività e tra le prime a far da capogruppo ci sono state le scuole, che dal mese di febbraio hanno sospeso le lezioni, obbligando allievi e insegnanti alla didattica a distanza.

Ora è tempo di ripartenza per gli alunni, da settembre si tornerà sui banchi e ci si chiede se i plessi scolastici siano pronti ad accogliere le normative che il Covid19 ha imposto e tra i tanti, anche a Foglizzo, ci si prepara al rientro.

“Abbiamo ottenuto 6 mila euro dal bando Pon, che prevedeva contributi per l’edilizia leggera per l’adeguamento delle scuole ed il Covid19 – spiega il primo cittadino Fulvio Gallenca – Nell’estate faremo il solito restyling, con l’acquisto degli arredi scolastici e sistemando con dei lavori mirati dove è necessario. Ma restiamo in attesa di indicazioni da parte del nostro Istituto Scolastico su quali adeguamenti predisporre per la ripresa. Ci è stato comunicato dal dirigente scolastico che, tramite gli uffici scolastici e regionali, stanno valutando il numero di alunni che potrà essere accolto in ogni aula… Noi, come amministrazione ci mettiamo a disposizione, pronti a collaborare per cercare di accogliere il maggior numero di studenti della nostra scuola e metterli in condizione di svolgere le lezioni possibilmente negli orari consueti ed usufruendo della mensa. Inoltre su invito della Prefettura, cercheremo anche di non interrompere le lezioni per il referendum e le votazioni che ci saranno presumibilmente il 20 di settembre, valutando delle strutture alternative adeguate per i seggi. – E conclude speranzoso il sindaco – Cerchiamo sempre di non perdere nessuna opportunità, tenendo dei progetti pronti nel cassetto, provando per quanto possibile di accontentare le richieste dei nostri cittadini, iniziando a “preservare” anche quelli più piccoli”.

