Aria di novità a Foglizzo, in particolare per la P.G.S Foglizzese che è diventata ufficialmente il gestore del Centro Polifunzionale del paese.

Per i prossimi cinque anni sarà quindi l’associazione sportiva ad occuparsene e ad utilizzarlo per attività a favore della collettività.

“Siamo felici e pronti per questa grande responsabilità sulle spalle della Pgs – ha detto il Presidente Mario Verga – che dimostra di essere maturata in questi anni, grazie al contributo indispensabile dei nostri volontari, tecnici e collaboratori. La speranza è quella di creare un polo sportivo e sociale sempre più al servizio [...]