FOGLIZZO. Fiamme nella notte in via Cairoli

Fiamme e paura nella notte nel centro del paese, in via Cairoli.

Tutto è avvenuto tra lunedì 16 e martedì 17 novembre quando, per cause ancora in corso di accertamento, un cascinale disabitato ha preso fuoco. Le fiamme hanno lambito anche le case circostanti e ora sono in corso gli [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti