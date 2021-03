FOGLIZZO. Ancora fermi i lavori all’ex Istituto Salesiano. È difficile non notarlo passeggiando per il centro storico foglizzese, l’ex Istituto Salesiano di San Michele infatti, è un enorme edificio che per anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per gli studenti del paese, ma che prossimamente diventerà una [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti