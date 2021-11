Flambamiche.

In dialetto i flambamiche sono dei grandi mangione ma anche dei buoni a nulla. Era un modo di dire che una volta veniva usato in bottega ai giovani garzoni. La parola è composta dal lemma flambè, bruciacchiare ma anche sperperare. La parola deriva dall francese flambè, fiamma dal lemma latino flammulam, piccola fiamma. Se diciamo flambè pensiamo subito al cibo cosparso di liquore cui viene dato fuoco al momento del servizio in tavola. Poi abbiamo il flambò, cero, piccola torcia o bugia. Ed arriviamo al lemma flambeusa, la superbia o vanagloria. Che deriva sempre dalla voce francese flamber, con il significato di infiammare con fiamma alta, come la vanagloria di certe persone. Passiamo allora alla seconda parola mica che significa bricciola. Si vuole che il termine derivi dal lemma latino micam. Bricciola simile al latino medievale miccam, pagnotta da li è arrivato dal francese michè ma anche nell’olandese micke, pane di frumento. Una volta si diceva sotto la neve pane ed il pane era la mica, una pagnota veniva chiamata semplicemente na mica ‘d pan, oggi invece abbiamo la biova, ciabatta, tartaruga, bocconcino, filone. Per non parlare dell’impasto: integrale, senza strutto, all’acqua, all’olio, ai cereali, al farro, alla curcuma, azzimo, e via dicendo. La mica era a seconda delle dimensioni detta micon se grossa e se piccola michetta. Come si vede la mica era presente nei discorsi dei nostri avi non solo per dire al giovane flambamiche, epiteto usato a volte da mio padre quando ero maldestro in qualche lavoro ma anche nei modi di dire, se adesso vi tedio con questo discorso potete dirmi “dejne për na mica e ‘n pruss, dargliene una pagnotta e una pera,per dirmi che vi sto stancando e abuso della vostra pazienza. D’altra parte, personalmente provo dispiacere quando le persone sciocche vengano etichettate come fòl pà na mica, stupido come una pagnotta. Il pane, semplice e umile, è tutt’altro che stupido nella sua alta funzione cibo base per noi esseri umani e si lascia pur sempre mangiare. Infine la parola mica in italiano scivola continuamente nei nostri discorsi a rafforzare le nostre negazioni: non è mica male, non mi scoccia mica, non è mica uno scherzo. Quello che sfugge è che quel mica è sempre la briciola se non di pane ma qualcosa di minutissimo, praticamente un nulla, che col suo significato deprime il verbo a cui è giustapposto compiendo un paragone con qualcosa che per eccellenza è privo di valore come la briciola.

Favria, 19.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il senso della vita ritengo che sia di trovare il nostro dono, lo scopo è poi di regalarlo agli altri. Felice venerdì.

Commenti