FIUMICINO (ROMA). Migranti: arrivati in Italia dal Libano 86 profughi siriani

Sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Fiumicino gli 86 profughi siriani provenienti dal Libano, con un aereo di linea della compagnia Alitalia, atterrato intorno alle 7. Il loro ingresso in Italia è stato reso possibile grazie ai corridoi umanitari sostenuto dalla Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Così come avvenuto per le oltre 2000 persone già arrivate nel nostro paese, i rifugiati saranno accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse regioni italiane e presto avviati in un percorso di integrazione. Intorno alle 10.30 è in programma all’aeroporto di Fiumicino una cerimonia di benvenuto dei nuovi profughi, alla presenza di Daniela Pompei, responsabile dei servizi ai migranti, rifugiati e rom della Comunità di Sant’Egidio e di Federica Brizi, responsabile accoglienza della FCEI.

