CERESOLE REALE. Ha coinvolto centinaia di appassionati del ‘buon cammino’ il progetto europeo Let’s Fit, che conclude il suo percorso con una serie di iniziative sabato 11 e domenica 12 settembre a Ceresole Reale (Torino). In programma un seminario, alla presenza dei partner europei provenienti da Estonia, Grecia, Lettonia, Portogallo e Spagna, in cui verranno illustrati i principali risultati raggiunti dal progetto.