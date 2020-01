FITNESS. Girl Power al CrossFit NFM – No Free Meal

Il CrossFit NFM – No Free Meal ha in serbo grandi novità per il 2020. E’ lo stesso coach chivassese Stefano Italiano a svelare la nuova collaborazione con Clelia Bagnasacco, che nel centro sportivo di via del Cimitero a Castelrosso terrà un corso al femminile di allenamento funzionale: “Dal mese di gennaio è attivo il corso Girl Power tenuto da Clelia, ex sciatrice agonista di buon livello laureatasi in Scienze Motorie e maestra di sci presso il Golden Team Ceccarelli di Cesana Torinese. Questo corso nasce con l’intento di avvicinare le ragazze e le donne all’attività funzionale, che non deve assolutamente spaventare, ed è d’obbligo precisare che non c’entra nulla con il CrossFit. Ci si può allenare e stare bene senza togliere nulla alla femminilità, anzi. Il corso Girl Power si tiene tutti i martedì e giovedì mattina a partire dalle ore 10; è possibile sostenere una prova gratuita e si può parlare direttamente con la trainer al numero 333-3782542 per avere maggiori informazioni a riguardo”.

Come anticipato, questa non è l’unica grande novità che Italiano ha in serbo per il nuovo anno: “Ogni settimana, solitamente la domenica mattina alle ore 11, proponiamo un Outdoor Training: un allenamento a corpo libero all’aperto della durata di tre quarti d’ora circa, da sostenere in punti di ritrovo prestabiliti del Chivassese, come il Parco Mauriziano e il PalaLancia, ad esempio. Si tratta di un’attività fisica accessibile a tutti, anche a chi non si allena abitualmente, dedicata a chi vuole tenersi o mettersi in forma ma non può o non vuole prendersi l’impegno di iscriversi in una palestra e poi frequentare con costanza. Il nostro intento è quello di creare un gruppo di persone di riferimento per allenarsi in buona compagnia e far comprendere l’importanza dell’attività fisica a tutte le età. Sono a disposizione al numero 340-3640910 per chiunque fosse interessato”.

Infine, doveroso stilare con il suo owner un primo bilancio del CrossFit NFM a distanza di un anno e mezzo circa dalla sua apertura: “Tutto è andato relativamente bene in questi mesi, compatibilmente con alcune criticità a cui ho dovuto far fronte: il numero dei tesserati non è grandissimo, ma sono contento perché giorno dopo giorno sono riuscito a far passare il messaggio del fitness visto in maniera scientifica, più professionale. Il mio non è il classico approccio, qui non ci si concentra sull’agonismo e niente è portato agli estremi. Il fitness deve essere alla portata di tutti: bisogna porsi degli obiettivi realmente raggiungibili e poi impegnarsi con determinazione a raggiungerli, per far sì che il benessere diventi un vero e proprio stile di vita”.

Commenti