Si è svolta in municipio a Novara una riunione tra le amministrazioni coinvolte nella costruzione della nuova superstrada a 4 corsie tra Novara e Vercelli. L’opera, dal costo stimato di 60 milioni di euro, è attesa da anni in modo da superare l’attuale collegamento tra i due capoluoghi, non più adeguato ai flussi attuali di mezzi.

Scopo della riunione, la firma di una condivisione d’intenti in vista della convenzione tra [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)