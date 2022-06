Il comune di Luzillé non è molto distante da Parigi, si trova nella Loira, nel cuore della Francia. Anche quello di Lusigliè non è lontano da Torino (che è pur sempre, almeno sotto il profilo architettonico e urbanistico, una piccola Parigi). E Lusigliè dista pochi chilometri dal casello autostradale di San Giorgio che, attraverso la “bretella” di Santhià, collega il Canavese a Milano. A unirli, non sono solo analoghe posizioni geografiche: c’è di più, molto di più. Tant’è che Luzillé e Lusiglié hanno di recente sottoscritto un accordo di gemellaggio che li legherà maggiormente.

