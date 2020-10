FIORANO. La Regione finanzia lo scolmatore

Più di 1 milione di euro per la realizzazione del canale scolmatore del Riolasso nel 2021. I lavori saranno divisi in due lotti e dovrebbero partire nel prossimo anno, così si legge nel programma delle opere pubbliche approvato qualche giorno fa. Si torna, dunque, a parlare della [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti