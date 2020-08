FIORANO. C’è l’accordo per un nuovo punto acqua in via Ivrea

L’’amministrazione ha firmato una bozza di convenzione per l’installazione di un punto acqua Smat nell’area pubblica destinata a parcheggio in via Ivrea. Si tratta di un’iniziativa che per il Comune non ha alcun costo.

Perfettamente inseriti nell’area urbana, i Punti Acqua sono realizzati per sostenere il consumo dell’acqua del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento di acqua di rete, a “chilometri zero”, naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata. Collocati preferibilmente in giardini, piazze e luoghi di grande aggregazione essi rappresentano anche un’opportunità di riqualificazione degli spazi che li ospitano. Si calcola che un Punto Acqua, con un normale attingimento di circa 4.000 litri di acqua al giorno, permetta un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno. Il Punto Acqua rientra infatti nel piano di azioni che SMAT rivolge alla sostenibilità ambientale ed alla tutela della salute della collettività.

La qualità dell’acqua erogata è garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT effettuano quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione. L’acqua è garantita e igienizzata con impianti UV; per la fornitura gasata viene utilizzata anidride carbonica liquida per uso alimentare. La portata media erogabile di acqua refrigerata è di 180 litri all’ora. Dai chioschi è possibile prelevare gratuitamente l’acqua naturale e ad un costo simbolico quella gasata, 5 centesimi per un litro e mezzo.

Commenti