Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FIORANO CANAVESE. È tempo di dare una mano al Comune. Da qualche giorno, infatti, è possibile iscriversi tra i volontari.

Tutti i cittadini maggiorenni residenti a Fiorano Canavese possono fare richiesta di iscrizione all’Albo del Volontariato civico per prestare in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro attività solidaristiche a favore della Comunità locale per il perseguimento del bene comune.