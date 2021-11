Come di consueto anche per il Punto Acqua SMAT collocato in via Ivrea a Fiorano, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, l’acqua frizzante passa a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo.

La distribuzione dell’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, è gratuita; mentre per procedere al prelievo dell’acqua frizzante è necessario abilitare la propria carta di pagamento, tramite il POS installato sul chiosco.

Il Punto Acqua è infatti dotato del nuovo sistema di pagamento. Sul chiosco è stato collocato un apposito lettore (POS) che consente il pagamento dell’acqua [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.