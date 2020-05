FIORANO CANAVESE. I Carabinieri chiudono il market della droga

Un italiano di 21 anni, di Fiorano Canavese, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea per detenzione ai fini di spaccio di droga. A casa del giovane, i militari dell’Arma hanno trovato circa 300 g di “marijuana”, suddivisa in tre buste, un bilancino di precisione e un telefono cellulare utilizzato per contattare e per essere contattato dai clienti.

Il pusher, che molto probabilmente spacciava in casa h24, è stato arrestato e collocato ai domiciliari. La droga è stata sequestrata.

