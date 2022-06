Da almeno cinque mesi il bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità riporta che i nuovi casi di Covid rilevati in Italia riguardano soprattutto persone vaccinate. Nel mese di maggio, ad esempio, le diagnosi di Sars-Cov2 tra i vaccinati sono state 818 mila, a fronte delle 121 mila tra i non vaccinati. Nella fascia 12-59 anni, poi, il tasso di incidenza di casi di Covid-19 tra i non vaccinati è inferiore a quello che si riscontra tra i vaccinati: i dati, insomma, attestano che in questa fascia d’età è più probabile contrarre il virus [...]



