SAN SEBASTIANO DA PO. Finalmente sarà realizzata la rotatoria all’incrocio fra le strade provinciali 590 e 458. In data 14 marzo 2022 nel municipio di San Sebastiano si è tenuta la consegna dei lavori fra la Città Metropolitana e l’impresa appaltatrice per la realizzazione della rotonda all’incrocio fra le Sp 590 e 458, punto dove attualmente il traffico è regolato da un impianto semaforico.

L’opera è prevista in un progetto complessivo di messa in sicurezza della Sp 590, per il quale hanno già trovato realizzazione altri interventi, quali la realizzazione della rotatoria sulla SP 590 [...]