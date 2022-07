Ve lo ricordate Giochi senza frontiere con Jocelyn??

Nelle prove in cui le nazioni si sentivano più forti potevano giocare (in molte edizioni) il jolly, che faceva raddoppiare il punteggio totalizzato, mentre, a turno, saltavano una prova per giocare (se presente) il fil rouge, una prova speciale che ogni squadra doveva affrontare individualmente.

Tutti conosciamo l’espressione “fil rouge”, impiegata con il significato di “filo conduttore”. Da dove deriva però l’espressione? Perché si dice così? Scopriamolo insieme.

L’espressione “fil rouge“ (tradotta letteralmente: filo rosso) è un’espressione comunemente usata nei più svariati ambiti. Impiegata da # Freud per definire quell’elemento preciso dell’inconscio che definisce l’intero percorso psicologico di un individuo, viene oggi usata genericamente con il significato di “filo conduttore”.

La sua origine è però ben più antica del padre della psicanalisi: scopriamo insieme da dove deriva.

L’espressione “fil rouge” viene ricondotta a due diverse origini, una più pratica razionale e l’altra romantica e leggendaria e ho scelto di riportarle entrambe:

_secondo una leggenda di origine cinese (particolarmente diffusa in Giappone) tutti noi, fin dalla nascita, abbiamo un filo rosso annodato al mignolo della mano sinistra. Con questo filo, invisibile, lunghissimo e indistruttibile, siamo legati alla nostra anima gemella, con cui siamo destinati, prima o poi, a unirci.

_I lettori più razionali saranno felici di leggere, però, che l’espressione potrebbe avere anche un’origine marinaresca, raccontata da #Goethe nel suo romanzo Le affinità elettive .

Per identificare il sartiame della marina inglese, infatti, si seguiva un filo rosso, intrecciato costantemente alle corde della corona britannica, grazie al quale era possibile riuscire a riconoscere i pezzi a essa appartenenti.

