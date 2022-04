Fiducia.

La parola fiducia, rimanda al latino fides, una radice che rimanda alla fede. È un impegno grandissimo: non soltanto fidarsi di qualcuno, perché diciamo sempre in questo modo, come se fosse una merce da dare, la fiducia, ma è soprattutto qualcosa da custodire, la fiducia altrui. Così come la fede, prevede una promessa: nel Medio Evo si diceva fidanza, e da questa parola deriva anche la parola fidanzato e essere fidanzati è un impegno solenne, proprio come lo erano i Promessi Sposi manzoniani. Non è assolutamente, quindi, un’avventura passeggera. Ecco, anche la fiducia richiede una cura costante, un forte impegno. La fiducia significa riconoscere l’affidabilità dell’altro”, dunque indica qualcosa che si conquista sul campo, che richiede l’incontro e il contatto: alla fiducia non ci si può abbandonare come alla fede, che è invece un atto assoluto. La fides che sta alle spalle della nostra fiducia non è un atto istintivo, è invece un atto in cui abbiamo bisogno di familiarizzare, di esporci, di condividere, di saggiare la lealtà di chi ci sta davanti. Soltanto dopo tutto questo daremo fiducia. Quando abbiamo stabilito intimità, diventiamo sicuri che se il depositario della nostra fiducia dovrà decidere per noi lo farà nel nostro interesse. Il bisogno di fiducia nasce dalla consapevolezza dei nostri limiti. I nostri limiti ci impongono di cercare qualcuno di cui fidarci. Dio, non ha bisogno di fidarsi perché non ha limiti. Dalla consapevolezza del limite nasce il bisogno di accogliere l’altro, prova inconfutabile del nostro essere animali sociali, insufficienti a noi stessi. Che la fiducia sia, a differenza della fede, un atto sospeso lo si capisce chiaramente alla luce dello smarrimento e del dolore che causano i tradimenti, sempre in agguato per chi compie questo salto nel vuoto. Il verbo latino “tradere”, infatti, sta proprio per “abbandonare qualcuno”, “consegnarlo altrove”. Tradire deriva dal latino tradere, ossia consegnare che sottintende ai nemici, e si riferisce a coloro che durante le persecuzioni consegnavano copie delle sacre scritture per timore della morte e che erano, per l’appunto, definiti traditori della Chiesa da parte degli ecclesiastici. Il suo significato è generalmente negativo e rende molto bene la desolazione e la solitudine che segue allo spezzarsi di un patto. Oggi purtroppo l’illusione che possedere delle cose ci basti, ci dà un senso di onnipotenza e di armonia col mercato che ci fa credere autosufficienti. Eppure meno la pratichiamo, la fiducia, e più ne sentiamo parlare. Basta ascoltare un telegiornale, sfogliare un quotidiano, consultare un sito di informazione e l’abuso è subito luminoso. La fiducia che non pratichiamo più nella sfera privata la ritroviamo nella “fiducia” che dobbiamo avere nei mercati, nel governo che pone continuamente “la fiducia”, nella “fiducia” che la crisi è ormai alle spalle, nelle affermazioni perentorie che chi non ha “fiducia” è un gufo. Insomma, non ci serve nella nostra vita sociale ma dobbiamo nutrircene ugualmente per collaborare al miglioramento collettivo. La domanda è: siamo sicuri che la fiducia che ci chiedono la politica, la società, la pubblicità, sia veramente fiducia? Sia, cioè, un atto di conoscenza, di tensione verso l’altro, di una generosità che crea affidabilità? A me pare di no. La fiducia che ci viene chiesta non deriva dalla pratica, lenta e faticosa, della conoscenza. La fiducia smerciata nella comunicazione, quella politica e quella pubblicitaria specialmente,- è calata dall’alto, senza avere l’autorevolezza di una fede. Non nasce da un rapporto che due o più persone intrecciano: la politica e il mercato non se la guadagnano sul campo, ma la domandano a ripetizione e la pretendono per sussistere e rafforzare se stessi. E infatti la nostra parte attiva viene eliminata: in questa dinamica non ci viene mai chiesto di agire, se non quando dobbiamo dire sì, quando dobbiamo alzare la mano per votare la fiducia o per dire che anche noi vogliamo quel prodotto. Siamo soli a dare fiducia, non c’è un’altra parte che ci ha teso la mano e che ci ha conquistati, dunque questa non è fiducia perché non esiste una fiducia senza l’altro. In fondo fiducia ha una radice che risale alla parola amore, il quale, a meno che non sia per Dio, prevede che siamo sempre in due.

Favria, 2.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Di queste sere di aprile amo il profumo di premessa e di promessa. Felice sabato.

