Gruppo donatori di Sangue FidasADSP Favria TO Festa sociale

Cara/o donatrice/donatore

Con la presente Ti avvisiamo della festa sociale che avverrà

domenica 19 giugno

con il seguente programma:

ore 9,30 ritrovo in sede cortile interno del Comune.

Ore 10 avvio corteo e sfilata.

Ore 11 S.Messa , ore 12 premiazione donatori benemeriti.

Ore 12,30 pranzo sociale presso Agriturismo La PRATERIA DI Rosanna e Giovanni. Via Conti S. Martino fraz. San Giovanni- Castellamonte.

L’accompagnatore e l’alfiere dei gruppi invitati saranno graditi ospiti.

Hanno diritto al pranzo gratuito tutte le medaglie oro, Re Rebaudengo e tutti i premiati.

Costo pranzo euro per tutti gli altri euro 30,00

per i bambini 0 -2 anni non pagano; 3/5 anni euro 6,00. Per i bambini 5/7 anni Euro 10,00. Per bambini tra 7 e 10 anni Euro 15,00.

Prenotate con urgenza ai seguenti recapiti:

Macri Nicodemo cell 3498889303 – Manca Simona cell 3392230882 –

Varrese Vincenzo cell 3469651812 – Cortese Giorgio 3331714827

Entro il 1 giugno sino ad esaurimento posti disponibili come da norme anti covid.

DIPLOMI.

Amato Daniela – Bernardi Ghisla Elisa – Bettas Begalin Lara – Bollero Alessio – Caboni Salvatore – Caresio Denis Simone – Chiatello Elisa – Conta Silvio – Cresta Lucia – De Nardo Francesca – Dell’Agnese Giada – Dematteis Matilde – Dorma Emanuele – Faletti Enrico Giuseppe – Ferrari Federico – Garavoglia Daniele – Giannone Mery – Guglielmetti Manuela – Lifone PierLuca – Mancuso Graziella – Marchetto Francesca Masili Manuela – Messina Simone – Mihai Rodis – Milano Gianluca – Miletta Maurizio Rosario Naretto Nicoletta – Nicita Erika – Osella Andrea Giovanni – Pallante Barbara – Perona Daniela – Quondamatteo Marco – Rositi Giovanni – Salato Giacomo – Salfa Massimo – Sesto Tiziana – Tarizzo Matteo – Tocci Gabriele – Trachi Bouzekri – Vironda Emanuela – Vittone Fabrizio Lodovico – Zucca Bernardo Gerri

MEDAGLIA DI BRONZO

Bellone Cappuccio Giuseppe – Bollero Francesco – Ciullo Antonello – Curcio Ilaria – Eggert Hans Erich – Feira Loris – Foresta Antonio – Gini Niki – Miele Franco – Migliore Rosario – Milano Andrea Giovanni – Rossetto Fabrizio – Sesto Loredana – Sisto Riccardo – Tarello Federica – Tarizzo Renza – Tocci Marco – Trinchero Marita – Zaccaro Morena

MEDAGLIA D’ARGENTO

Arrò Domenica Manuela – Bertone Antonella -Bezgina Anastasiya – Brillante Angelo – Bruatto Massimo – Campaniolo Giuseppe Gaspare – Castello Alex Angelo – Colacino Tommaso – Confalonieri Roberto – Di Chio Leonardo – Di Liberto Pietro – Ferrara Alessandro – Forneris Paolo – Furin Fabio – Galeano Gonzalo Hernan – Gallo Lassere Moreno – Gentile Laura – La Marmora Franco – Leone GianFranco – Mancuso Roberto – Mazzetto Andrea – Motto Giorgio – Musto Michele – Notari Aurora – Rositi Nicoletta – Sesto Marco – Soria Roberta – Spaducci Antonello – Trevisan Luca

PRIMA MEDAGLIA D’ORO (50 donazioni)

Cantafio Antonio, Capozzielli GianLuca, Eggert Friedrich, Greco Titina. Morra Pietro, Profeta Giuseppe Elia, Rozzarin Valter, Sacco Giuseppe, Santinato Maurizio, Santoro Antoine, Tamburro Andrea

SECONDA MEDAGLIA D’ORO (75 donazioni) Caboni Bartolomeo, Costa Roberto, Dematteis Paolo, Fratto Salvatore, Gavardoni Antonio,Lonigro Matteo, Querio Dario Giovanni, Simonetta Lorenzo, Spezzano Antonio, Vitton Gomma Roberto

TERZA MEDAGLIA D’ORO (100 donazioni) Bacolla Giovanni, D’Angelo Claudio.

QUARTA MEDAGLIA D’ORO (125 donazioni) Cortese Giorgio Domenico

QUINTA MEDAGLIA D’ORO (150 donazioni) Giolitto Deina Giovanni

Grazie a tutti i donatori del bene che fate. Grazie

Contare nell’antichità.

Nell’antichità solitamente i calcoli venivano fatti con bastoncini, pietruzze, aste con tacche, cordicelle con nodi. Il primo computer usato dagli esseri umani sono state le mani. Grazie alle mani gli egiziani riuscirono a rappresentare tutti i numeri sino a 9999 ed erano in grado di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e anche calcoli più complessi. Il termine inglese digit, cifra, oggi tanto usato, deriva proprio dalla parola latina digitus, dito. I Sumeri, che vivevano in Babilonia, furono i primi a creare un modo di scrivere i numeri in cui il valore della cifra era determinato anche dalla sua posizione. Ancora oggi questo metodo viene usato negli orologi, per contare il tempo. Tuttavia, mentre il nostro sistema di calcolo e misurazione è a base 10, per i Sumeri era a base 60, di qui peraltro la nostra divisione delle ore in 60 minuti e dei minuti in 60 secondi e gli angoli a 30, 60 e 90 gradi. Gli Aztechi, che dividevano il giorno in 20 ore e i loro soldati in reparti di 8.000, uguale a 20x20x20, soldati ciascuno, probabilmente contavano sulle dita delle mani e su quelle dei piedi, come gli Indiani Maya. Si tratta di popolazioni che vivevano nell’America Centrale prima della scoperta di questo continente con un sistema di numerazione a base 20. Gli antichi romani secondo scritto Beda il Venerabile, 672-735 Dc che scrive di romana computatio, riferirendosi al calcolo sulle dita delle due mani, avevano sviluppato un vero e proprio codice. L’uno si indicava tenendo il palmo della mano con le dita distese e il mignolo ripiegato. Per segnare il due si piegava anche l’anulare e, aggiungendo il medio abbassato, si indicava il tre. La logica vorrebbe che il quattro, in questo codice, corrispondesse alle quattro dita abbassate fino all’indice, invece si segnalava con il mignolo e l’indice sollevati, praticamente il gesto delle corna. Anche il nove assomigliava a uno dei nostri segnali, quello della pistola con pollice e medio, come il dieci era l’equivalente del nostro ok. I romani utilizzavano la mano sinistra per indi9care i numeri sotto il cento e la destra per le migliaia così, combinando le due mani potevano arrivare a contare fino a diecimila. Oltre il diecimila venivano coinvolte altre parti del corpo. Toccando il cuore ad esempio si alludeva a 300mila, toccando la pancia a 500 mila, l’anca a 600mila e così via fino al milione, ottenuto usando due dita sopra la testa. Mi sarebbe piaciuto assistere alle contrattazioni ad un mercato romano nell’ora di punta che forse assomigliava ai segnali che oggi si scambiano gli agenti di borsa nella agitazione delle negoziazioni. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce molti gettoni romani di osso o avorio che portano una doppia rappresentazione dei numeri: su una faccia la rappresentazione tramite le mani e sull’altra il numerale romano. Un’altra tecnica, tutt’oggi diffusa in India e nella Cina meridionale, consisteva nel contare per mezzo delle 14 falangi o delle 15 giunture delle dita di ciascuna mano Il “grassello” del pollice contava come giuntura. Di certo noi sappiamo che i romani eseguivano i loro calcoli con l’abaco. In latino i “calculi” stavano appunto a significare i “sassolini” che si ponevano in una tavoletta con apposite scanalature. In Occidente è stato importato verso il Mille ed è rimasto in uso fino al XVI sec, benché già nel 1215, in una gara di calcolo voluta dall’imperatore Federico II di Svevia, si era appurato che il calcolo coi numeri indo-arabi era più veloce di quello con l’abaco. Lo “zero” non ebbe mai una rappresentazione grafica o simbolica. Gli antichi Fenici, gli Ebrei e poi i Greci, gli Etruschi e i Romani usavano come strumento di computazione una tavoletta rettangolare di legno o una lamina di bronzo, chiamata abak dai Fenici, avak dagli Ebrei, abac dai Greci, apcar dagli Etruschi, abacus dai Romani. Il significato comune a tutti i termini è quello dell’antica parola fenicia abak, polvere, dalla quale derivano. Infatti, sulla tavoletta aderiva, per mezzo di un collante, della polvere di colore verde, pulvis hyalinus, in modo che su di essa si potessero tracciare con una bacchetta, radius, simboli numerici e figure geometriche, utilizzandola così come noi oggi usiamo la lavagna.

Favria, 24.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno la gentilezza è la lingua che i sordi posso sentire e i ciechi vedere. Felice martedì.

Commenti