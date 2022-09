Stanno tenendo banco e con il fiato sospeso mezza Italia o, se non proprio mezza, di sicuro gli affezionati del celebre programma Tv “Reazione a catena” condotto da Marco Liorni.

Sono gli “Affiatati” e arrivano da Albiano d’Ivrea. Sono i campioni in carica Manuela, Eleonora e Mattia, madre, figlio e fidanzata. “Affiatati” non solo nel gioco considerando che nella vita tutti e tre suonano uno strumento a fiato nella banda musicale del paese: Eleonora il clarinetto, Mattia tromba e Manuela il sassofono. Un’intesa vincente in tutti i sensi…

Nella puntata del 6 settembre, pur confermandosi campioni, stavano per [...]