Macabro ritrovamento, nei giorni scorsi, in corso Agnelli a Fiano, lungo il muro di cinta della Mandria. Un passante ha trovato per terra un teschio e, non appena accortosi che assomigliava a quello di un essere umano, ha chiamato i carabinieri.

Sul posto i miliari dell’Arma di Fiano con il medico legale dell’AslTo4, che ha confermato come si trattasse di ossa umane. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori esami sul teschio.

Intanto i carabinieri indagano per capire come quelle ossa possano essere finite lì e chi le abbia portate, oppure se possano essere state seppellite in passato.

