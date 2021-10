Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Luca Casale è confermato sindaco di Fiano. Con una sola lista candidata, “Progetto in Comune”, era necessario raggiungere il quorum del 40% più 1 dei votanti. Alla fine delle votazioni, si sono recati alle urne il 59,43 %.

«Ringrazio tutti i Fianesi per l’alta partecipazione alla recente tornata elettorale e per la fiducia rivoltaci; il grande senso di responsabilità ha scongiurato il commissariamento del nostro comune; questo significa che il nostro progetto ed il lavoro svolto in questi anni si è dimostrato credibile ed è riuscito a coinvolgere la gente a recarsi alle urne e a far sentire la loro voce attraverso il voto – commenta Casale -. Il risultato raggiunto non lo considero la mia vittoria personale ma la vittoria di tutti, di una comunità che con grande determinazione ha dimostrato l’amore profondo che nutre verso il proprio Paese. Essere stato riconfermato Sindaco di Fiano è per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Continuerò ad impegnarmi ad essere il Sindaco di tutti, a dare ascolto ai cittadini, a mettermi al loro servizio e a rappresentarli al meglio. Sono certo che la continuità amministrativa sia un bene per il nostro Comune che si accinge a compiere altre scelte importanti per il futuro di Fiano. Ci deve guidare l’idea che le persone passano ma il nostro paese resta, per noi ma soprattutto per i nostri figli che un domani erediteranno dalle nostre mani quanto noi saremo in grado di costruire oggi».

