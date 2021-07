Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FIANO. Sono in fase di avvio i lavori per la nuova rotonda a Fiano all’incrocio tra la strada provinciale 1 e la 724, quella diretta verso Cafasse. L’Amministrazione comunale del sindaco Luca Casale ha portato a casa un finanziamento regionale per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.