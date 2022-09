FIANO. Da adesso in poi, a Fiano si viaggerà sul web con la connessione veloce. Una novità che attendevano un po’ tutti, e che prima di arrivare “si è fatta desiderare”. I lavori, qui come altrove a carico della società OpenFiber, sono partiti e sono terminati in ritardo.

OpenFiber è la società che ha vinto, nel 2020, i tre bandi di gara che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva indetto per coprire con la connessione veloce le cosiddette “aree bianche”, cioè quelle in cui gli operatori privati non hanno voluto mettere piede [...]