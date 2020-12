FIANO. Inchiesta Blutec, Ginatta ha chiesto la scarcerazione

E’ cominciata a Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta su Blutec, l’azienda di automotive che rilevò l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Le accuse, per i quattro imputati, si riferiscono – in base alle singole condotte – a presunti episodi di malversazione, autoriciclaggio, riciclaggio e bancarotta. Per il presidente, Roberto Ginatta, [...]





