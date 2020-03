FIANO. Ginatta assolto: non è chiaro se fossero cuccioli di puma

FIANO. Per l’accusa erano due cuccioli di puma Concolor, ma in realtà non è stato dimostrato a quale razza animale appartenessero. E così, venerdì pomeriggio, in tribunale a Ivrea, Mario Ginatta, 38 anni, rampollo di una famiglia di imprenditori, imputato per detenzione di animali pericolosi, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti