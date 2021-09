Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FIANO. «Ho deciso di ricandidarmi per le elezioni comunali che si terranno nel nostro paese il 3 e 4 ottobre e di farlo con una squadra composta sia da persone che hanno condiviso con me la prima esperienza da sindaco, che con altre nuove che hanno scelto di partecipare ad un progetto comune per Fiano, che presta particolare attenzione ai giovani ed all’ambiente».