FIANO. Il Natale non è soltanto luci, per molte persone, ma è anche e soprattutto freddo. Si ha freddo se non ci si può permettere il riscaldamento, e ancor di più un tetto sopra la testa.

A raccontarlo è Luigi Ronzulli, impegnato ormai da anni nel progetto di emergenza abitativa che riguarda in particolare i padri separati, una categoria di persone sempre più numerosa che, dopo lo scioglimento del proprio nucleo familiare, si è trovata a far [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.