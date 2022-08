MONTEU DA PO. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti a Monteu lo scorso martedì 23 agosto. I vigili del fuoco di Volpiano sono infatti intervenuti a spegnere un piccolo incendio divampato nei pressi del campo sportivo Felice Morello.

“Fortunatamente non c’era vento e le fiamme non si sono espanse più di tanto – illustra la prima cittadina Elisa Ghion –, senza spostarsi verso la struttura degli spogliatoi o ancora più in là. L’incendio è fin da subito emerso come di matrice dolosa, frutto di una bravata sfuggita di mano“.

L’amministrazione ha subito proceduto a [...]