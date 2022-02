LAURIANO. La Biblioteca civica di Lauriano diventa teatro dei festeggiamenti carnascialeschi per i più giovani. Due gli appuntamenti in programma. Si parte lunedì 28 febbraio con il ballo in maschera. Organizzato dalla cooperativa Help presso il salone polifunzionale, dalle 15 alle 17:30 bambini e ragazzi fra i tre e i tredici anni danzeranno nei loro costumi preferiti.

Si prosegue poi martedì grasso, che cade il 1° marzo quest’anno. La Biblioteca Civica di via Appiano organizza alle 14.30 un laboratorio con lettura a tema carnascialesco. I piccoli laurianesi sono invitati a partecipare in costume, ma senza portare coriandoli. Seguirà una merenda conviviale.

Entrambi gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-covid 19.

Per informazioni: biblioteca@comune.lauriano.to.it

