Gruppo donatori di Sangue FidasADSP Favria TO

Festa sociale

Cara/o donatrice/donatore

Con la presente Ti avvisiamo della festa sociale che avverrà

domenica 19 giugno

con il seguente programma:

ore 9,30 ritrovo in sede cortile interno del Comune.

Ore 10 avvio corteo e sfilata.

Ore 11 S.Messa , ore 12 premiazione donatori benemeriti.

Ore 12,30 pranzo sociale presso Agriturismo La PRATERIA DI Rosanna e Giovanni. Via Conti S. Martino fraz. San Giovanni- Castellamonte.

L’accompagnatore e l’alfiere dei gruppi invitati saranno graditi ospiti.

Hanno diritto al pranzo gratuito tutte le medaglie oro, Re Rebaudengo e tutti i premiati.

Costo pranzo euro per tutti gli altri euro 30,00

per i bambini 0 -2 anni non pagano; 3/5 anni euro 6,00. Per i bambini 5/7 anni Euro 10,00. Per bambini tra 7 e 10 anni Euro 15,00.

Prenotate con urgenza ai seguenti recapiti:

Macri Nicodemo cell 3498889303 – Manca Simona cell 3392230882 –

Varrese Vincenzo cell 3469651812 – Cortese Giorgio 3331714827

Entro il 1 giugno sino ad esaurimento posti disponibili come da norme anti covid.

DIPLOMI.

Amato Daniela – Bernardi Ghisla Elisa – Bettas Begalin Lara – Bollero Alessio – Caboni Salvatore – Caresio Denis Simone – Chiatello Elisa – Conta Silvio – Cresta Lucia – De Nardo Francesca – Dell’Agnese Giada – Dematteis Matilde – Dorma Emanuele – Faletti Enrico Giuseppe – Ferrari Federico – Garavoglia Daniele – Giannone Mery – Guglielmetti Manuela – Lifone PierLuca – Mancuso Graziella – Marchetto Francesca Masili Manuela – Messina Simone – Mihai Rodis – Milano Gianluca – Miletta Maurizio Rosario Naretto Nicoletta – Nicita Erika – Osella Andrea Giovanni – Pallante Barbara – Perona Daniela – Quondamatteo Marco – Rositi Giovanni – Salato Giacomo – Salfa Massimo – Sesto Tiziana – Tarizzo Matteo – Tocci Gabriele – Trachi Bouzekri – Vironda Emanuela – Vittone Fabrizio Lodovico – Zucca Bernardo Gerri

MEDAGLIA DI BRONZO

Bellone Cappuccio Giuseppe – Bollero Francesco – Ciullo Antonello – Curcio Ilaria – Eggert Hans Erich – Feira Loris – Foresta Antonio – Gini Niki – Miele Franco – Migliore Rosario – Milano Andrea Giovanni – Rossetto Fabrizio – Sesto Loredana – Sisto Riccardo – Tarello Federica – Tarizzo Renza – Tocci Marco – Trinchero Marita – Zaccaro Morena

MEDAGLIA D’ARGENTO

Arrò Domenica Manuela – Bertone Antonella -Bezgina Anastasiya – Brillante Angelo – Bruatto Massimo – Campaniolo Giuseppe Gaspare – Castello Alex Angelo – Colacino Tommaso – Confalonieri Roberto – Di Chio Leonardo – Di Liberto Pietro – Ferrara Alessandro – Forneris Paolo – Furin Fabio – Galeano Gonzalo Hernan – Gallo Lassere Moreno – Gentile Laura – La Marmora Franco – Leone GianFranco – Mancuso Roberto – Mazzetto Andrea – Motto Giorgio – Musto Michele – Notari Aurora – Rositi Nicoletta – Sesto Marco – Soria Roberta – Spaducci Antonello – Trevisan Luca

PRIMA MEDAGLIA D’ORO (50 donazioni)

Cantafio Antonio, Capozzielli GianLuca, Eggert Friedrich, Greco Titina. Morra Pietro, Profeta Giuseppe Elia, Rozzarin Valter, Sacco Giuseppe, Santinato Maurizio, Santoro Antoine, Tamburro Andrea

SECONDA MEDAGLIA D’ORO (75 donazioni) Caboni Bartolomeo, Costa Roberto, Dematteis Paolo, Fratto Salvatore, Gavardoni Antonio,Lonigro Matteo, Querio Dario Giovanni, Simonetta Lorenzo, Spezzano Antonio, Vitton Gomma Roberto

TERZA MEDAGLIA D’ORO (100 donazioni) Bacolla Giovanni, D’Angelo Claudio.

QUARTA MEDAGLIA D’ORO (125 donazioni) Cortese Giorgio Domenico

QUINTA MEDAGLIA D’ORO (150 donazioni) Giolitto Deina Giovanni

Grazie a tutti i donatori del bene che fate. Grazie

La teiera, una fiaba di Hans Christian Andersen

C’era una teiera orgogliosa, orgogliosa della sua porcellana, del suo lungo beccuccio, del suo largo manico. Aveva qualcosa davanti e qualcosa dietro, il beccuccio davanti e il manico dietro, e parlava sempre di quelli, ma non parlava mai del coperchio che era scheggiato; quello era una mancanza, e delle proprie mancanze non si parla volentieri non lo fanno nemmeno gli altri. Le tazze, la zuccheriera e il bricco del latte, tutto il servizio da tè avrebbe certamente ricordato il coperchio rotto più che non quel manico e quello splendido beccuccio; la teiera lo sapeva bene. “Li conosco!” diceva tra sé. “Conosco anche la mia mancanza e la riconosco, in questo sta la mia modestia, la mia umiltà; tutti abbiamo difetti, ma abbiamo anche pregi. Le tazze hanno un manico, la zuccheriera ha un coperchio, io ho ricevuto entrambe e una cosa in più, che gli altri non hanno, ho ricevuto un beccuccio che mi rende regina del tavolo da tè. La zuccheriera, il bricco del latte si vantano di essere le ancelle del buon sapore, ma io sono colei che distribuisce, che domina, io spargo la benedizione tra l’umanità assetata; dentro di me le foglie cinesi trasformano l’acqua bollente senza sapore”. Tutto questo la teiera l’aveva detto nella sua tranquilla gioventù. Ma ora stava sul tavolo apparecchiato, e venne sollevata dalla mano più curata ma la mano più curata era maldestra, così la teiera cadde, il beccuccio si ruppe e pure il manico, per non parlare del coperchio di cui abbiamo già detto fin troppo. La teiera rimase svenuta sul pavimento e l’acqua bollente uscì fuori. Fu un brutto colpo, ma la cosa peggiore fu che tutti risero, risero di lei e non della mano maldestra. “Quello me io ricorderò sempre!” diceva la teiera quando ripensava alla vita trascorsa. “Venni chiamata invalida, messa in un angolo, e il giorno dopo regalata a una donna che mendicava; caddi in miseria, rimasi stupefatta e incerta sul da farsi, ma proprio in quello stato cominciò la mia vita migliore: si è una cosa e si diventa un’altra. Dentro di me fu messa della terra e questo per una teiera significa essere seppellita, ma nella terra fu posto un bulbo; chi lo fece, chi lo donò, lo ignoro, ma accadde, e fu una ricompensa per quelle foglie cinesi e per quell’acqua bollente, una ricompensa per il manico e il beccuccio rotti. Il bulbo rimase nella terra, rimase dentro di me, divenne il mio cuore, il mio cuore vivente: uno così non l’avevo mai avuto prima. C’era vita in me, c’era nuova forza energia, il polso batteva, il bulbo gettò le gemme che stavano per scoppiare a causa dei pensieri e dei sentimenti; poi sbocciarono in tanti fiori; io li vidi li portai, dimenticai me stessa nella loro bellezza. È meraviglioso dimenticare se stessi per un altro! Quelli non mi dissero grazie, non pensarono affatto a me, vennero ammirati e lodati, io ne ero felicissima, come non potevano essere neanche loro stessi. Un giorno sentii dire che il bulbo meritava un vaso migliore. Mi ruppero a metà e mi fece molto male, ma il fiore ebbe un vaso migliore e io venni gettata nel cortile e mi trovo lì come un vecchio coccio, ma ho i ricordi, che non perderò mai.”

Favria, 17.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Tutti vogliono governare ma poi molti di loro non riescono neppure a badare a se stessi. Felice martedì.

