 FESTA DI CARNEVALE DIGITALE 2021

In questo momento storico dove i problemi sanitari, economici e sociali continuano ad essere protagonisti delle nostre giornate, risulta difficile pensare al divertimento e allo svago ed ecco che molto eventi di Carnevale sono stati annullati o realizzati in forma molto diversa.

Nasce in tempi molto simili la tradizione del Carnevale in Italia, una tradizione che racconta una festa leggera dove, per un giorno o due, i suoi protagonisti possono vivere una realtà diversa con regole e confini che vanno oltre alla normale quotidianità.

Proprio con l’idea di andare oltre ai confini naturali, nasce il progetto della Festa di Carnevale Digitale creata da Filippo Chiado’ Puli e Luca Vincent Pecora.

La società Wow Srl con il Brand Circowow è già stata protagonista di molte iniziative nel 2020 quali il servizio Pronto Chi Gioca, Il Cortile Digitale, il libro della Famiglia e il gruppo Facebook dedicato a tutte le famiglie e ai loro momenti di gioco.

Ma con quest’ultima iniziativa, in cui lo staff di Circowow ha creduto molto e sulla quale da subito ha ricevuto grande adesione, ha deciso di proporre gratuitamente un evento di qualità per tutte le famiglie.

Si svolgerà sul gruppo Facebook: “ La Famiglia che Gioca”, gruppo nato con l’idea di fornire una libreria di attività e contenuti gratuiti a tutte le famiglie, al suo interno i genitori possono condividere idee, esperienze ed eventi. Sul gruppo da oltre 8 mesi viene pubblicato un contenuto al giorno per essere vicini alle famiglie e ai bambini.

La data dell’evento, che sarà completamente online, è Sabato 20 Febbraio, data che vedrà coinvolte oltre 1300famiglie nell’evento digitale di Carnevale organizzato da Circowow, unico requisito richiesto sarà essere iscritti al gruppo Facebook e portare con sé la voglia di giocare con tutta la famiglia!

Dalle ore 16:00 sul gruppo privato, i due esperti italiani di gioco e intrattenimento, daranno vita ad un vero e proprio programma video ludico nel quale si susseguiranno attività di gioco interattivo, storie e favole, spettacoli, laboratori di cucina e di creatività.

L’evento è stato scritto e studiato con l’obiettivo di essere adatto alla famiglia intera per farci vivere e ricordare un momento leggero, felice, nel quale la risata e il sorriso siano i protagonisti.

Ciao Mamma, Ciao Papà,

Siamo Filippo e Luca di Circowow è con questo messaggio abbiamo il piacere di invitarti al nostro esclusivo party di Carnevale Digitale!

Vi aspettiamo!

