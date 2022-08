Le problematiche dell’elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta, opera inserita nel Pnrr sono state analizzate in un confronto a Roma, questa mattina, tra il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, con il deputato Davide Gariglio che ha organizzato l’incontro, e il professor Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di missione del ministero dei Trasporti. “Non chiediamo di non realizzazione l’elettrificazione – conferma il sindaco Sertoli – ma di verificare se è possibile evitare di intervenire sulla galleria di Ivrea con un cantiere che, inevitabilmente, andrebbe a creare immensi disagi alla città e stravolgimenti da un punto di vista paesaggistico e ambientale”. Catalano, in nome e per conto del Ministero, “ha confermato la fattibilità tecnica dell’utilizzo di locomotori bimodali elettrico-batteria”, fanno sapere dal Comune di Ivrea, che consentirebbero di non dover intervenire sulla galleria. “Un’eventualità che, verificata la fattibilità economica, risolverebbe la situazione”, aggiunge Sertoli. Il Comune di Ivrea ha poi apprezzato il lavoro svolto da Rfi che ha consentito di individuare una soluzione, in uscita dalla galleria verso nord, che consentirebbe di evitare un altro cantiere che comporterebbe mesi di disagi sulla statale 26 per la Valle d’Aosta.

