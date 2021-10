Il primo maggio 1921 la ferrovia Torino-Ceres entrò ufficialmente in esercizio e divenne la prima linea al mondo in servizio commerciale alimentata in corrente continua ad alta tensione.

Per ricordare questa importante ricorrenza il Museo Ferroviario Piemontese, in collaborazione con il Comune di Ceres e Gtt, promuove domani una giornata lungo la linea con treno speciale Ciriè-Ceres, visita alla sottostazione elettrica di Ciriè, al locomotore storico FTC15 e alla mostra fotografica sulla ferrovia a Ceres.

Il treno speciale, che sarà operato con due littorine ‘belghe’ partirà da Ciriè alle 10.13 e rientrerà nel pomeriggio.

