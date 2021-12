Della questione “ferrovia Aosta – Ivrea – Torino” s’era interessato. non molto tempo fa, con una mozione, il consigliere comunale del Pd Fabrizio Dulla.

Cosa pensi di quel che sta succedendo?

I problemi di questa tratta sono noti da tempo e, in buona parte, legati a ragioni strutturali come il binario unico, la mancata elettrificazione e in generale la scarsa propensione del vari governi nazionali ad investire seriamente per uno sviluppo del trasporto su ferro.