Ferragosto e dintorni

Quelle degli anni ’70 e ’80 sì erano ferie d’agosto, quando Settimo si svuotava che sembrava il deserto dei tartari. Le sirene delle fabbriche zittivano, si risparmiava anche su quello, veniva addirittura svuotata la vasca coi pesci rossi alla stazione, forse andavano in vacanza pure loro.

A i’era pì gnun. Non c’era più nessuno, chiudeva il giornale, se ne andavano Parroco e Sindaco, trovare un dottore era più facile che cadesse un meteorite, un ferramenta aperto era una chimera, e se lo trovavi aveva finito i chiodi; soltanto pochissimi sfigati rimanevano a casa in quanto non avevano le lacrime per piangere, figuriamoci un’Alfasud da muovere sul Salento. Se eri tra questi, e qualche volta capitò anche a me, potevi girare la città in lungo e in largo a traffico zero, senza incontrare un’automobile che fosse una, che comunque era una bella sensazione di libertà, sembrava di essere padroni della città, seppur solo per qualche giorno.

Ogni tanto un pensiero invidioso andava agli amici che partivano: Sottomarina di Chioggia, Ceresole Reale, Jesolo, Riccione. I più fortunati tornavano al sud con le famiglie e per la prima volta nella vita sentivi parlare di Tropea, San Vito lo Capo, Vieste, Soverato. Ma i più, chilometri ne facevano pochi: Sparone, Ala di Stura, Bibiana, Carrù dove c’era il nonno che allevava il bue grasso, Torre Canavese, Ceres, Groscavallo che papà faceva il torneo di bocce, Brosso, ad andare bene il lago di Candia. Cuba, la Patagonia o Sharm el Sheik noi ragazzi di Settimo non sapevamo neanche dov’erano, anzi, non esistevano ancora, le hanno fatte dopo. Mikonos e Itaca erano invenzioni di Omero, che se si faceva i fatti suoi era meglio, Creta una specie di mastice con cui costruivamo le statuine per il presepe, in Vietnam c’era la guerra, la Russia non la si poteva nemmeno nominare, l’America era ancora la Merica, un sogno, come la Luna, la Gnocca o la Ferrari. Irraggiungibile.

E allora cercavi conforto in quei tre o quattro conoscenti scalognati come te dispersi tra Borgo Nuovo, Villaggio Fiat e Mezzi Po, si aspettava il giorno di Ferragosto e si andava via in bici, bussola su Orco-Beach, che non è una parolaccia, ma una nota meta turistica del chivassese, ancora oggi frequentata da numerose famiglie autoctone e non. Lì, sotto il ponte sull’Orco, dopo avere sgomitato per un posto all’ombra con qualche altra decina di giovani e meno giovani provenienti da mezzo Piemonte, si accendeva il fuoco.

E si facevano le braciole. Non è nostalgia, erano tempi duri. Ma forse migliori dei nostri.

Buone ferie. A chi ci va e a chi resta qui.

