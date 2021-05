Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ferluch non ferloch.

Ferluch, questo lemma piemontese proviene dall’aggettivo anglosassone feordheling, quarto di moneta, da cui l’italiano ferlino, la parola nasce dall’olandese vierling, tedesco vier e inglese four che vuole dire quattro. Il ferlino era anticamente unità di misura per pesare l’oro, l’argento e le monete. In Inghilterra valeva 1/4 di sterlina e in Francia 7,2 grani. Si trova indicata con questo nome anche una moneta di necessità coniata a Candia, dominio della Serenissima Repubblica di Venezia dal capitano generalE G.B. Grimani nel 1647. La variante femminile ferlina era invece un particolare tipo di bombarda, detta bombarda alla ferlina, usata nella seconda metà del sec. 15°, in Lombardia; prese il nome dal maestro “gittatore” Ferlino, che fu al servizio prima del marchese di Chieri, poi del conte Francesco Sforza. In francese la parola derivata freluques, voleva indicare monete di scarso valore. Tornando al lemma piemontese ferluch, che vuole dire quattrino ma anche persona di scarso valore, presuntuosa e saccente. In italiano potremmo dire che è un farlingotto persone che si vantono di sapere e parlano male storpiando il linguaggio, sopprannome dato anticamente ai lanzichenecchi per ovvi motivi. Insomma: di farlingotti in giro, di questi tempi, ce n’è tanti; sono coloro che per ignoranza, noncuranza o per darsi lustro usano inutilmente o forzatamente parole straniere pur in presenza di un perfetto corrispettivo italiano. E qui arriviamo partento dal saccente ferluch al ferloch che in piemontese vuole dire babbeo ciarlone che favella senza fondamento, purtroppo questa fauna bipede è molto numerosa in ogni ambito. La cosa carina che la parola ferloch deriva dal francese freluquet, che indicava una perosna esile e frivola, pure pterenziosa. In piemontese da questa parola nasce la parola fanferluchet, parlares modatamente per nulla, dalla stessa parola nascono i lemmi simili di tardochè e terdochè. L’italiano farlocco nasce dal gergo romanesco ma non si è sicuri che derivi dal ferloch piemontese, ma certe persone lo sono veramente dei ferloch!

Favria, 29.05.2021 Giorgio Cortese

