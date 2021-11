Felice Festa.

Scriveva San Bernardo da Chiaravalle che nostra vita nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama, e allora per la maggiore gloria di Dio, ogni giorno l’importante non è fare tanto, ma farlo bene.

Felice Festa di Ognissanti a tutti!

Trenta giorni ha novembre…

Vi ricordate la filastrocca che inizia con “Trenta giorni ha novembre…” per ricordarci quanto hanno i singoli giorni dell’anno. Una cantilena rimata che inizia da novembre, penultimo mese dell’anno, ma anticamente nel calendario romano era il nono. Un mese dove la vera protagonista è la natura, custode del seme piantato nella terra in attesa di germogliare

Favria 1.11.2021 Giorgio Cortese

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

1 novembre 1897

In quel giorno su impulso degli studenti del liceo classico D’Azeglio, nasce a Torino lo Sport club Juventus

