FELETTO. L’opposizione guidata dall’ex sindaco Stefano Filiberto è sul piede di guerra. Ha fatto stampare un volantino in cui vengono snocciolate analiticamente tutte le presunte storture amministrative della Giunta Ferrero. La minoranza ne ha individuate tre.

Per prima cosa, Filiberto & co. puntano il dito contro la munifica indennità percepita dalla sindaca e dai suoi assessori dall’inizio del suo mandato. Dicono dalla minoranza: “Il nuovo sindaco ha subito pensato di mettersi in aspettativa o di licenziarsi, e in questo modo ha potuto usufruire dell’indennità completa prevista per la sua carica”.

Che ammonterebbe a 1906,26 euro. A [...]