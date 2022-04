FELETTO. Dopo l’incontro dell’altra sera, in cui il sindaco Maria Cristina Ferrero ha esposto ai cittadini quanto l’Amministrazione da lei guidata ha fatto nel corso di questi primi mesi, non tutto è andato liscio. Questo perché la sindaca, all’inizio dell’incontro, ha rivolto alcune critiche all’operato dell’Amministrazione precedente, in cui lei stessa aveva ricoperto il ruolo di assessore, salvo poi dare le dimissioni a otto mesi dalle elezioni.

Il sindaco, all’epoca, era Stefano Filiberto, che oggi siede tra i banchi dell’opposizione. A Filiberto non sono andate giù le affermazioni della sindaca sul passato amministrativo del paese. [...]